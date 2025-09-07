У застосунку "Резерв+" можна сплатити штрафи за дев’ять правопорушень: алгоритм дій

З початку липня у застосунку "Резерв+" доступна функція сплати штрафів за порушення правил військового обліку. На сьогодні цей сервіс дозволяє погасити штрафи за дев'ять видів правопорушень. Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо роботи сервісу та відповіло на поширені запитання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

За які порушення можна сплатити

Зараз у застосунку можна сплатити штраф, якщо ви:

не прибули за повісткою до ТЦК та СП;

не стали на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

не стали на військовий облік за новою адресою;

не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.

Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.

Як сплати штраф?

Алгоритм сплати штрафу наступний:

Завантажте застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android). Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" та подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів.

Після успішної оплати попереджувальна червона позначка в застосунку зникає. Щоб оновити статус, слід перезавантажити військовий документ у "Резерв+". Весь процес зазвичай займає близько 4 днів.

Поширені запитання та відповіді

Чи вважається повістка врученою?

Повістка вважається врученою, якщо її доставлено рекомендованим листом або вручено особисто працівниками ТЦК та СП. Відповідна відмітка про вручення вноситься до реєстру. Навіть якщо особа не з’явилася вчасно, обов’язок прибути до ТЦК та СП зберігається.

Що робити, якщо в "Резерв+" є порушення через неявку, але повістка не була отримана?

Необхідно мати докази, що повістка не надходила (наприклад, довідка з пошти). З цими документами слід звернутися до ТЦК та СП, щоб порушення було знято. Відсутність знання про надходження повістки, яка була доставлена належним чином, не звільняє від відповідальності.

Чи зникне червона позначка після сплати штрафу?

Так, у застосунку "Резерв+" відмітка про порушення та червона позначка зникнуть. Однак, якщо штраф не сплачено, вони залишатимуться видимими.

Чи перестануть приходити повістки після сплати штрафу?

Сплата штрафу закриває одне конкретне порушення, але не звільняє від обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі.

Що буде, якщо ігнорувати мобілізаційне розпорядження?

Ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) є ухиленням від призову під час мобілізації. Це передбачає кримінальну відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

Що робити, якщо дані про облік не відображаються в "Резерв+"?

Якщо ви стали на облік, але дані не оновилися в застосунку, найімовірніше, це пов'язано із затримкою внесення інформації до реєстру з боку оператора ТЦК та СП. Радимо звернутися до свого ТЦК та СП для уточнення та виправлення даних.

Чи буде накладено штраф за відмову від проходження ВЛК?

Проходження ВЛК є обов’язком. Відмова може призвести до штрафу за порушення правил військового обліку. Під час огляду людина може надати медичні документи. Лікарі також мають доступ до даних в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Що буде, якщо не стати на військовий облік після 25 років?

Це є порушенням правил військового обліку, за яке може бути накладено штраф. Крім того, відсутність військово-облікового документа створює труднощі в повсякденному житті, зокрема при оформленні паспорта, працевлаштуванні чи виїзді за кордон.

Що буде, якщо подати заяву на сплату штрафу, але не оплатити його?

Якщо проігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа передається до Державної виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Чи передадуть мою справу до виконавчої служби, якщо я маю червону позначку, але не подавав заяву на оплату?

Ні. Однак у такому разі Національна поліція під час перевірки документів може примусово доставити вас до ТЦК та СП для складання протоколу.

Чи можна сплатити штраф не через "Резерв+"?

Так. Ви можете звернутися до ТЦК та СП, написати заяву і оформити сплату штрафу там. Сервіс в "Резерв+" є добровільним.

Я сплатив штраф в ТЦК та СП, але в "Резерв+" порушення все ще відображається. Що робити?

Така ситуація можлива, якщо оператор ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату до реєстру. Вам не потрібно оплачувати штраф повторно, якщо у вас є квитанція про сплату.

Раніше повідомлялося про те, що порушників мобілізаційного законодавства можуть позбавити коштів та житла, якщо вони не сплатять штрафи.