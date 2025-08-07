У "Резерв+" з’явилася відстрочка для працівників освіти

У застосунку “Резерв+” з’явилася нова категорія відстрочки — для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, а також наукових установ та організацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Нова відстрочка в "Резерв+"

Щоб отримати відстрочку в застосунку "Резерв+", працівник освіти має відповідати кільком критеріям, що зазначені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Зокрема:

основне місце роботи має бути вказане у закладі освіти;

зарплатна ставка повинна становити не менше ніж 0,75;

особа повинна входити до кадрового складу освітнього процесу у сфері вищої, фахової передвищої або професійної освіти, або ж обіймати адміністративну посаду, яка належить до викладацької категорії.

Подати запит на відстрочку можна просто в кілька кліків: натиснути на три крапки на головному екрані "Резерв+", обрати пункт "Подати запит на відстрочку", вибрати відповідну категорію — і чекати сповіщення з результатом.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в "Резерв+" не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про відстрочки

Сервіс оформлення відстрочок запрацював у листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Цього тижня в "Резерв+" також запустили відстрочку для осіб, у яких чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи.

Сервіс створено за ініціативи Міністерства оборони України у співпраці з Міністерством освіти і науки та ДП "нфоресурс". Реалізація відбулася за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління (Естонія), а також Світового банку (проєкт UIHERP), Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.

