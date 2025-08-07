Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

--0,11

EUR

48,09

--0,26

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У "Резерв+" з’явилася відстрочка для працівників освіти

Резерв+
Як отримати відстрочку в Резерв+ / Міноборони

У застосунку “Резерв+” з’явилася нова категорія відстрочки — для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, а також наукових установ та організацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Нова відстрочка в "Резерв+"

Щоб отримати відстрочку в застосунку "Резерв+", працівник освіти має відповідати кільком критеріям, що зазначені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Зокрема:

  • основне місце роботи має бути вказане у закладі освіти;
  • зарплатна ставка повинна становити не менше ніж 0,75;
  • особа повинна входити до кадрового складу освітнього процесу у сфері вищої, фахової передвищої або професійної освіти, або ж обіймати адміністративну посаду, яка належить до викладацької категорії.

Подати запит на відстрочку можна просто в кілька кліків: натиснути на три крапки на головному екрані "Резерв+", обрати пункт "Подати запит на відстрочку", вибрати відповідну категорію — і чекати сповіщення з результатом.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в "Резерв+" не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про відстрочки

 Сервіс оформлення відстрочок запрацював у листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Цього тижня в "Резерв+" також запустили відстрочку для осіб, у яких чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи.

Сервіс створено за ініціативи Міністерства оборони України у співпраці з Міністерством освіти і науки та ДП "нфоресурс". Реалізація відбулася за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління (Естонія), а також Світового банку (проєкт UIHERP), Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Раніше повідомлялось, що наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" з'явилася можливість сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.

Автор:
Ольга Опенько