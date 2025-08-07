- Категорія
У "Резерв+" з’явилася відстрочка для працівників освіти
У застосунку “Резерв+” з’явилася нова категорія відстрочки — для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, а також наукових установ та організацій.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.
Нова відстрочка в "Резерв+"
Щоб отримати відстрочку в застосунку "Резерв+", працівник освіти має відповідати кільком критеріям, що зазначені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Зокрема:
- основне місце роботи має бути вказане у закладі освіти;
- зарплатна ставка повинна становити не менше ніж 0,75;
- особа повинна входити до кадрового складу освітнього процесу у сфері вищої, фахової передвищої або професійної освіти, або ж обіймати адміністративну посаду, яка належить до викладацької категорії.
Подати запит на відстрочку можна просто в кілька кліків: натиснути на три крапки на головному екрані "Резерв+", обрати пункт "Подати запит на відстрочку", вибрати відповідну категорію — і чекати сповіщення з результатом.
Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в "Резерв+" не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Про відстрочки
Сервіс оформлення відстрочок запрацював у листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.
Цього тижня в "Резерв+" також запустили відстрочку для осіб, у яких чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи.
Сервіс створено за ініціативи Міністерства оборони України у співпраці з Міністерством освіти і науки та ДП "нфоресурс". Реалізація відбулася за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління (Естонія), а також Світового банку (проєкт UIHERP), Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.
Раніше повідомлялось, що наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" з'явилася можливість сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.