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Через "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення військового обліку

"Резерв+"
"Резерв+" дозволить сплачувати штрафи

Вже наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.

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Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю DOU заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, Міноборони готується до запуску оплати штрафів у застосунку "Резерв+" і це стане одним з найважливіших цифрових досягнень року, оскільки дозволить громадянам здійснювати оплату в кілька кліків, уникнувши необхідності відвідувати ТЦК, отримувати рахунок, звертатися до банку та повертатися з квитанцією.

Також ця функція, яку планують запустити наприкінці червня, значно зменшить навантаження на операторів ТЦК.  

"Як ви знаєте, у "Резерв+" відображається факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з написом "схоже, у вас проблеми з військовим обліком". Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт "не з'явився на оповіщення", "не пройшов ВЛК" тощо", - пояснила Черногоренко.

Як це працюватиме

  • У випадку порушення правил, у застосунку з'явиться кнопка "сплатити штраф". 
  • При її натисканні відкривається вікно з пропозицією 50% знижки за добровільну сплату. 
  • Користувач може перевірити точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення, а потім натиснути "Підписати і надіслати заяву".
  • Після цього заява надходить до ТЦК та СП, де її опрацьовують та виносять постанову. 
  • Користувач отримує можливість оплатити штраф через платіжну систему.

Черногоренко додала, що на першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.

Нагадаємо, що у "Резерв+" з'явилося ще одне нововведення - в електронних направленнях на ВЛК можна побачити дату прибуття на медогляд. Це стосується лише тих направлень, які були створені в останній версії програми.

Автор:
Тетяна Бесараб