Через "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення військового обліку

Вже наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.

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Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю DOU заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, Міноборони готується до запуску оплати штрафів у застосунку "Резерв+" і це стане одним з найважливіших цифрових досягнень року, оскільки дозволить громадянам здійснювати оплату в кілька кліків, уникнувши необхідності відвідувати ТЦК, отримувати рахунок, звертатися до банку та повертатися з квитанцією.

Також ця функція, яку планують запустити наприкінці червня, значно зменшить навантаження на операторів ТЦК.

"Як ви знаєте, у "Резерв+" відображається факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з написом "схоже, у вас проблеми з військовим обліком". Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт "не з'явився на оповіщення", "не пройшов ВЛК" тощо", - пояснила Черногоренко.

Як це працюватиме

У випадку порушення правил, у застосунку з'явиться кнопка "сплатити штраф".

При її натисканні відкривається вікно з пропозицією 50% знижки за добровільну сплату.

Користувач може перевірити точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення, а потім натиснути "Підписати і надіслати заяву".

Після цього заява надходить до ТЦК та СП, де її опрацьовують та виносять постанову.

Користувач отримує можливість оплатити штраф через платіжну систему.

Черногоренко додала, що на першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.

Нагадаємо, що у "Резерв+" з'явилося ще одне нововведення - в електронних направленнях на ВЛК можна побачити дату прибуття на медогляд. Це стосується лише тих направлень, які були створені в останній версії програми.