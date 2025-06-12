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Через "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення військового обліку
Вже наприкінці червня 2025 року через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.
Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю DOU заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, Міноборони готується до запуску оплати штрафів у застосунку "Резерв+" і це стане одним з найважливіших цифрових досягнень року, оскільки дозволить громадянам здійснювати оплату в кілька кліків, уникнувши необхідності відвідувати ТЦК, отримувати рахунок, звертатися до банку та повертатися з квитанцією.
Також ця функція, яку планують запустити наприкінці червня, значно зменшить навантаження на операторів ТЦК.
"Як ви знаєте, у "Резерв+" відображається факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з написом "схоже, у вас проблеми з військовим обліком". Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт "не з'явився на оповіщення", "не пройшов ВЛК" тощо", - пояснила Черногоренко.
Як це працюватиме
- У випадку порушення правил, у застосунку з'явиться кнопка "сплатити штраф".
- При її натисканні відкривається вікно з пропозицією 50% знижки за добровільну сплату.
- Користувач може перевірити точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення, а потім натиснути "Підписати і надіслати заяву".
- Після цього заява надходить до ТЦК та СП, де її опрацьовують та виносять постанову.
- Користувач отримує можливість оплатити штраф через платіжну систему.
Черногоренко додала, що на першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.
Нагадаємо, що у "Резерв+" з'явилося ще одне нововведення - в електронних направленнях на ВЛК можна побачити дату прибуття на медогляд. Це стосується лише тих направлень, які були створені в останній версії програми.