У застосунку "Резерв+" відтепер відображаються дані про інвалідність

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність в електронному військовому документі та можливість зберігати його попередню версію під час оновлення.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відтепер у цифровому військовому документі буде зазначено групу та причину інвалідності, якщо такі дані є. Також після оновлення документа його попередня версія більше не видалятиметься автоматично – вона залишатиметься в застосунку, що дозволяє мати доступ до архівного запису.

У випадку великого навантаження на систему в документі з’являтиметься інформативна стрічка з приблизним часом завершення оновлення.

"Продовжуємо наповнювати "Резерв+" корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Міністерство оборони продовжує розвивати цифрові інструменти для військовозобов’язаних, аби зробити облік максимально зручним та прозорим.

Нагадаємо, раніше у застосунку “Резерв+” була можливість оформлення відстрочки для людей з інвалідністю, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), але вони не перебували у реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ) та мав відповідне пенсійне посвідчення.