У застосунок Резерв+ додали ще дві категорії для відстрочки від мобілізації

У застосунку Резерв+ з’явилися дві нові категорії для оформлення відстрочки від мобілізації — для осіб із тимчасовою непридатністю за висновком ВЛК та для сімей військовослужбовців, які мають дитину до 18 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нові відстрочки в Резерв+

"Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Для оформлення відстрочки у застосунку Резерв+ потрібно:

натиснути на три крапки на головному екрані;

обрати розділ "Подати запит на відстрочку";

вказати відповідну категорію; дочекатися повідомлення з результатом розгляду.

Крім цього, в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Заступниця міністра повідомила, що невдовзі у застосунку Резерв+ з’являться два нові сервіси.

Перший дозволить бачити інформацію про встановлену групу інвалідності;

другий — пояснюватиме причини порушення правил військового обліку.

Якщо раніше у додатку просто зазначалося, що порушення є, то тепер користувач зможе дізнатися його суть — наприклад, неоновлення даних або неявка за повісткою.

Про Резерв+

Резерв+ — це офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України, створений для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він слугує електронним кабінетом, де можна швидко та зручно оновити персональні дані, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК).

Через застосунок користувачі мають доступ до своєї інформації, внесеної в реєстр Оберіг, зокрема можуть дізнатися, який статус мають як військовозобов’язані чи резервісти. Резерв+ також надає змогу подавати запити на відстрочку від служби, отримувати сповіщення та користуватися іншими цифровими послугами у сфері військового обліку.

Нагадаємо, нещодавно "Резерв+" стала доступна відстрочка для людей з інвалідністю без пенсійних посвідчень.