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У застосунку "Резерв+" можна дізнатися про зміну даних та отримати сповіщення з реєстру

Резерв+
Резерв+ сповіщатиме про зміни в Оберезі та дозволяє виправляти дані / Міноборони

Міноборони оновило функціонал застосунку "Резерв+", який призначений для взаємодії військовозобов’язаних із системою військового обліку. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відтепер користувачі можуть отримати розширену інформацію про себе з реєстру "Оберіг" та оперативно дізнаватися про зміну даних через push-сповіщення.

Зокрема, у застосунку з’явилася можливість сформувати PDF-файл з деталізованою інформацією з реєстру "Оберіг". Для цього необхідно зайти в електронний військовий документ, натиснути на три крапки та обрати відповідний розділ. Новий функціонал дозволяє користувачам бачити, які саме дані про них містяться у державній базі.

Також у "Резерв+" з’явилися push-сповіщення про ключові зміни у реєстрі, зокрема — щодо подання чи зняття з розшуку. За словами Міноборони, це лише перший етап розвитку сповіщень.

Окрім цього, у застосунок додали шість нових категорій для запитів на виправлення даних у реєстрі:

  • "Потребує уточнення" — якщо людина є в реєстрі, але не прив’язана до ТЦК;
  • Помилка в персональних даних — наприклад, у прізвищі або даті народження;
  • "Порушення правил військового обліку" — якщо порушення вже усунуто, але статус залишився;
  • "На обліку" — коли особу потрібно зняти або виключити з обліку;
  • Помилка в даних про бронювання — коли інформація про бронювання відсутня або некоректна;
  • Актуалізація даних про роботу — можливість оновити відомості через реєстр Пенсійного фонду.

"Нові сервіси розширюють кількість ситуацій, які можна виправити за допомогою застосунку. Продовжуємо робити "Резерв+" зручною екосистемою для військовозобов’язаних, завдяки якій можна усунути свої труднощі без візиту до ТЦК і очікування в чергах", — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Додамо, що у "Резерв+" з'явилося ще одне нововведення - в електронних направленнях на ВЛК можна побачити дату прибуття на медогляд. Це стосується лише тих направлень, які були створені в останній версії програми.

Автор:
Тетяна Гойденко