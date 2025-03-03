У "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК

Тепер у "Резерв+" в електронних направленнях на ВЛК можна побачити дату прибуття на медогляд. Це нововведення стосується лише тих направлень, які були створені в останній версії програми.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона пояснила, що оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.

"А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у Резерв+", - зазначила Черногоренко.

Про "Резерв+"

Це мобільний застосунок, розроблений для пошуку вакансій у Збройних Силах України. Він дозволяє українцям обирати оптимальні військові посади відповідно до їхніх навичок, досвіду та вподобань. Користувачі можуть переглядати тисячі відкритих вакансій, проходити тести для визначення підходящих спеціальностей і отримувати доступ до інформації про різні військові підрозділи. Застосунок також дозволяє оновлювати персональні дані і дізнаватися статус у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Додамо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.

Нагадаємо, що 8 лютого у застосунку Міноборони "Резерв+" стався збій. При спробі зайти у додаток, на екрані зʼявлялися повідомлення про технічну проблему. В Міноборони повідомили, що ймовірна причина цього у високому навантаженні на BankID. Через це авторизація застосунку через BankID могла бути тимчасово недоступна.