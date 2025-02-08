У додатку "Резерв+" стався збій

8 лютого у застосунку Міноборони "Резерв+" стався збій. При спробі зайти у додаток, на екрані зʼявляється повідомлення про технічну проблему.

У Міноборони повідомили, що ймовірна причина цього криється у високому навантаженні на BankID. Через це авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна.

"Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі. Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте", - пояснюють у відомстві.

Автоматичне продовження відстрочок

Слід додати, що вчора у застосунку "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок для людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів.

Повідомлялося, щоб продовжити відстрочку достатньо оновити військовий документ у "Резерв+", і якщо є всі законні підстави, вона буде продовжена автоматично.

Користувачі зазначають, що, можливо, саме ця функція привела до збою в роботі додатку, оскільки велика кількість людей одночасно намагалася оновити документи.

Згодом у Мінобороні додали, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в Резерв+, документ у застосунку оновиться автоматично.

Нагадаємо, із січня 2025 року військовозобов'язані зможуть отримати електронні направлення на проходження ВЛК через застосунок "Резерв+".