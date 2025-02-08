В приложении "Резерв+" произошел сбой

8 февраля в приложении Минобороны " Резерв+" произошел сбой. При попытке зайти в приложение на экране появляется сообщение о технической проблеме.

В Минобороны сообщили, что вероятная причина этого кроется в высокой нагрузке на BankID. Поэтому авторизация в Резерв+ через BankID может быть временно недоступна.

"Если вы авторизованы, сохраните военный документ на смартфон в pdf-формате. Если у вас есть электронное направление на ВЛК, сделайте скриншот. Если подали запрос на отсрочку или направление на ВЛК, пожалуйста, подождите", — объясняют в ведомстве.

Автоматическое продление отсрочок

Следует добавить, что вчера в приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочок для людей с инвалидностью, имеющих соответствующее удостоверение Пенсионного фонда, а также студентов, аспирантов и докторантов.

Сообщалось, чтобы продлить отсрочку, достаточно обновить военный документ в "Резерв+", и если есть все законные основания, она будет продлена автоматически.

Пользователи отмечают, что, возможно, именно эта функция привела к сбою в работе приложения, поскольку многие люди одновременно пытались обновить документы.

Позже в Минобороне добавили, что люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в Резерв+, документ в приложении обновится автоматически.

Напомним, с января 2025 года военнообязанные смогут получить электронные направления на прохождение ВЛК через приложение "Резерв+".