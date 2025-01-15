Направления на ВЛК станут доступны в "Резерв+" уже в январе — Минобороны

В январе 2025 года военнообязанные смогут получить электронные направления на прохождение ВЛК через приложение "Резерв+".

Об этом сообщает министр Минобороны Украины Рустем Умеров.

Отмечается, что Министерство обороны начало системную реформу военно-врачебной экспертизы (ВЛК) в ВСУ.

Первым шагом стало создание нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВЛК для военнообязанных.

"Наша цель – создать современную и прозрачную систему ВЛК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические препятствия. Благодаря цифровизации этот процесс станет более удобным для каждого", — отметил Умеров.

Умеров сообщил, что Украина продолжает работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как военнообязанных, так и военнослужащих.

С 1 января ВЛК также будут учитывать решение экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, заменившего МСЭК. Обновленные положения отвечают современным стандартам и потребностям, подытожил Умеров.

Ранее мы писали, что в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" стал доступен новый сервис — повторное уточнение персональных данных.

Добавим, ранее Минобороны заявило, что хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК. В частности, планируется реализация онлайн-рекрутинга, оформление отсрочок и направление на ВЛК.