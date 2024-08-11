В Минобороны хотят превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК: что изменится

Министерство обороны Украины хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК. В частности, планируется реализация онлайн-рекрутинга, оформление отсрочок и направление на ВВК.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет УНН.

"Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВВК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов", — отметила Черногоренко.

По ее словам, Минобороны планирует сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение.

Как уточнила Черногоренко, часть услуг планируют реализовать осенью, другую - через некоторое время.

Заметим, ранее представители власти заявляли, что повестки через приложение "Резерв+" не будут рассылать.

В то же время в Минобороны говорили о планах внедрения электронной рассылки направлений на ВВК через приложение "Резерв+".

В июле в приложении "Резерв+" появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать.

Напомним, ЦНАПы больше не будут обновлять военно-учетные данные. Обновить военно-учетные данные граждане смогут только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также через "Резерв+".