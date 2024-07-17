ЦПАУ больше не будут обновлять военно-учетные данные - Минобороны

С 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также через "Резерв+". Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин передает Общественное.

Как отметил Дмитрий Лазуткин, лица, не выполнившие своевременное обновление военно-учетных данных, могут столкнуться с наложением штрафных санкций. Однако он подчеркнул, что процесс наложения штрафов не будет автоматизирован.

“60 дней было отведено с 18 мая на обновление своих данных, сделать это можно было в ЦПАУ, ТЦК и СП и приложении "Резерв+". Многие, очевидно, откладывали на последний момент и рассчитывали на то, что инициативы депутатов, предлагавших продлить эти сроки, будут поддержаны”, — сказал спикер.

Также представитель Министерства обороны добавил, что ведомство не вмешивалось в деятельность ЦПАУ и их расписание работы.

"С 17 июля обновление возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП, но опять же не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура", — сказал Лазуткин.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Также граждане, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности со штрафами от 17 000 до 25 000 гривен.

Добавим, что с начала года около 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК передано в исполнительную службу. При этом за первые шесть месяцев текущего года количество штрафов, переданных в исполнительную службу, превысило показатель за весь прошлый год.

Кроме того, 10 июля, Кабинет Министров принял постановление, разрешающее ТЦК формировать и печатать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников и реестра "Оберег". Однако способ оповещения останется неизменным: повестки будут вручаться лично или отправляться по почте.