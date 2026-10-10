Потери врага по состоянию на 10 октября 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1690 сутки полномасштабной войны составляют 1 550 910 человек.

Потери России в войне на 10 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 октября потеряла:

личного состава – около 1 550 910 (+1 420) человек,

танков – 12 406 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 25 515 (+6) ед.

артиллерийских систем – 51 000 (+50) ед.

РСЗО – 2 201 (+2) ед.

средства ПВО – 1699 (+6) ед.

самолетов – 443 (+0) ед.

вертолетов – 356 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы – 2917 (+9) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 556 926 (+1 591) ед.

крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед.

корабли/катера – 35 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 160 946 (+534) ед.

специальная техника – 4 812 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 117 враждебных БпЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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