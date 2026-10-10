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Война Война
Категория
Новости
Дата публикации

Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2026 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1690-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, в том числе сбросил 282 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9389 дронов-камикадзе и осуществили 2471 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Уланово, Писаревка, Бачевск и Товстодубово.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Толстодубового, Малой Слободки, Бачевска, Дорошевки, Бунячино и Малой Рыбицы.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 18 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Бугаевки, Избицкого, Графского, Волчанская, Варваровки и Водяного.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоплатоновки и Колесниковки.

Восемь вражеских попыток продвинуться остановлено на Лиманском направлении в районах Новосергеевки, Новомихайловки, Лимана и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил одну атаку в районе Озерного.

На Краматорском направлении прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Дружковки, Новоселовки, Ильиновки и Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы в направлении Анновки, Владимировки, Свободного, Доброполья, Родинского, Белицкого, Нового Донбасса, Краснополья, Дорожного, Мирного и Васильевки.

В Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении отражены двенадцать атак захватчиков в районах Косовцево, Рождественщины и Широкого.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Приморского.

На Приднепровском направлении активные действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко

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