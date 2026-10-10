RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Готівковий курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 10 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1690 добу повномасштабної війни становлять 1 550 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб,
  • танків – 12 406 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од.
  • артилерійських систем – 51 000 (+50) од.
  • РСЗВ – 2 201 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 699 (+6) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од.
  • спеціальна техніка – 4 812 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 10 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 10 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності