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Втрати ворога станом на 10 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1690 добу повномасштабної війни становлять 1 550 910 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб,
- танків – 12 406 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од.
- артилерійських систем – 51 000 (+50) од.
- РСЗВ – 2 201 (+2) од.
- засоби ППО – 1 699 (+6) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од.
- спеціальна техніка – 4 812 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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