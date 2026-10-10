Втрати ворога станом на 10 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1690 добу повномасштабної війни становлять 1 550 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб,

танків – 12 406 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од.

артилерійських систем – 51 000 (+50) од.

РСЗВ – 2 201 (+2) од.

засоби ППО – 1 699 (+6) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од.

спеціальна техніка – 4 812 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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