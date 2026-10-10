Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2026 року

Триває 1690-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, зокрема скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9389 дронів-камікадзе та здійснили 2471 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Бачівськ та Товстодубове.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бачівська, Дорошівки, Бунячиного та Малої Рибиці.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 18 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоплатонівки та Колісниківки.

Вісім ворожих спроб просунутися зупинено на Лиманському напрямку в районах Новосергіївки, Новомихайлівки, Лимана та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Озерного.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 22 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми в напрямках Ганнівки, Володимирівки, Вільного, Добропілля, Родинського, Білицького, Нового Донбасу, Красноподілля, Дорожнього, Мирного та Василівки.

На Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбито дванадцять атак загарбників у районах Косівцевого, Різдвянки та Широкого.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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