После атаки на энергообъекты часть Киева и области осталась без света

В результате российской атаки на энергетические объекты Киева и Киевской области часть потребителей осталась без электроснабжения. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.

Энергетики готовятся оперативно начать восстановление поврежденной инфраструктуры после получения разрешения по условиям безопасности.

Сроки полного восстановления электроснабжения не сообщаются.

В Минэнерго отметили, что оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы будет обнародована без лишней детализации по соображениям безопасности.

Напомним, накануне из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре без света оставалась часть Киева и семи областей. В части районов столицы и Киевщины тогда вынужденно применяли аварийные отключения.