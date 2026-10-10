Після атаки на енергооб'єкти частина Києва та області залишилася без світла

Внаслідок російської атаки на енергетичні об'єкти Києва та Київської області частина споживачів залишилася без електропостачання. Ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міненерго.

Енергетики готуються оперативно розпочати відновлення пошкодженої інфраструктури після отримання дозволу за безпековими умовами.

Терміни повного відновлення електропостачання наразі не повідомляються.

У Міненерго наголосили, що оперативну інформацію про наслідки атак та стан енергосистеми оприлюднюватимуть без зайвої деталізації з міркувань безпеки.

Нагадаємо, напередодні через російські удари по енергетичній інфраструктурі без світла залишалася частина Києва та семи областей. У частині районів столиці та Київщини тоді вимушено застосовували аварійні відключення.