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Після атаки на енергооб'єкти частина Києва та області залишилася без світла

світло
Частина Києва та області залишилася без світла / Depositphotos

Внаслідок російської атаки на енергетичні об'єкти Києва та Київської області частина споживачів залишилася без електропостачання. Ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міненерго.

Енергетики готуються оперативно розпочати відновлення пошкодженої інфраструктури після отримання дозволу за безпековими умовами.

Терміни повного відновлення електропостачання наразі не повідомляються.

У Міненерго наголосили, що оперативну інформацію про наслідки атак та стан енергосистеми оприлюднюватимуть без зайвої деталізації з міркувань безпеки.

Нагадаємо, напередодні через російські удари по енергетичній інфраструктурі без світла залишалася частина Києва та семи областей. У частині районів столиці та Київщини тоді вимушено застосовували аварійні відключення.

Автор:
Тетяна Гойденко

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