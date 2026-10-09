Через атаку РФ без електроенергії залишилися споживачі Києва та семи областей: де немає світла

9 жовтня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у місті Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській і Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 9 жовтня.

Він нагадав, що в останні тижні Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру. Ворог цілить в енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам.

Некрасов зауважив, що ворожі обстріли ускладнюють проведення ремонтних робіт.

За словами заступника міністра, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Некрасов розповів, що вчора внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт на Сумщині загинув один енергетик, ще троє зазнали поранень. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається необхідна допомога.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 9 жовтня протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі в частині районів Києва та Київської області вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.