Из-за атаки РФ без электроэнергии остались потребители Киева и семи областей: где нет света

9 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве и Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 9 октября.

Он напомнил, что в последние недели Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру. Враг целит в энергетическое оборудование и высоковольтные сети, передающие электроэнергию между регионами. Поэтому энергосистема временно потеряла часть возможностей передавать электроэнергию потребителям.

Некрасов отметил, что вражеские обстрелы затрудняют проведение ремонтных работ.

По словам замминистра, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Некрасов рассказал, что вчера в результате российской атаки на энергетический объект на Сумщине погиб один энергетик, еще трое получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им предоставляется необходимая помощь.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 9 октября в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Из - за повреждения оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети в части районов Киева и Киевской области вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там пока не действуют. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.