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Из-за атаки РФ без электроэнергии остались потребители Киева и семи областей: где нет света
9 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве и Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.
Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 9 октября.
Он напомнил, что в последние недели Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру. Враг целит в энергетическое оборудование и высоковольтные сети, передающие электроэнергию между регионами. Поэтому энергосистема временно потеряла часть возможностей передавать электроэнергию потребителям.
Некрасов отметил, что вражеские обстрелы затрудняют проведение ремонтных работ.
По словам замминистра, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Некрасов рассказал, что вчера в результате российской атаки на энергетический объект на Сумщине погиб один энергетик, еще трое получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им предоставляется необходимая помощь.
Относительно применения ограничений
В Минэнерго отметили, что 9 октября в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Из - за повреждения оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети в части районов Киева и Киевской области вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там пока не действуют. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).
В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Отключение света в Украине
Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:
- обстрелы энергообъектов со стороны России:
- аварии в сетях:
- плановые ремонты в сетях:
- стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).
Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.