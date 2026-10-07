Почему вернулись графики отключения света и к чему готовиться украинцам

С 6 октября в части регионов Украины снова выключают свет, но пока нельзя сказать, что это уже возвращение стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблема должна быть устранена в короткие сроки.

Как пишет Dilo, об этом рассказал УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, графики отключения света ввели потому, что возникли проблемы после очередных российских обстрелов в отдельных регионах, в частности, передачи электроэнергии с атакованных подстанций.

"Графики будут действовать до завершения ремонтных работ. Я думаю, что это займет не так уж много времени. На постоянной основе возвращение графиков произойдет уже после больших ударов", - подчеркнул Рябцев.

К чему готовиться украинцам

Эксперт также оценил уровень подготовки энергосистемы к отопительному сезону и рассказал, к чему нужно готовиться украинцам. Он предполагает, что в условиях активных обстрелов российских окупантов Украина может пережить вторую зиму подряд в критических условиях.

"Я могу сказать, что то, что сейчас делается – это не повышение энергетической устойчивости. Это выполнение мероприятий. Вот за выполнением мероприятий – мы выполнили гораздо больше мероприятий, чем в прошлом году. Но в случае возвращения активных атак врага и повреждения восстановленных мощностей, у нас могут возникнуть такие же проблемы, которые возникали и в прошлом отопительном сезоне", – прогнозирует Р.А.

Однако эксперт отмечает, что в случае наличия достаточного количества средств поражения и эффективного противодействия вражеским дронам, ситуация будет гораздо более оптимистичной.

"Нас здесь могут спасти две вещи. Одна объективная, и она уже присутствует – это значительно более высокие температуры воздуха по сравнению с прошлым сезоном, согласно прогнозам. Вторая – наличие средств поражения баллистических ракет и быстрое наращивание средств поражения реактивных дронов. Чем меньше будет средств противодействовать активно российским атакам, тем больше того, что было введено". резюмирует Рябцев.

Напомним, 7 октября в части регионов Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено экстренные отключения электроэнергии .