Чому повернулися графіки відключення світла та до чого готуватися українцям

З 6 жовтня у частині регіонів України знову вимикають світло, але поки що не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.

Як пише Dilo, про це розповів УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, графіки відключення світла ввели тому, що виникли проблеми після чергових російських обстрілів в окремих регіонах, зокрема, щодо передачі електричної енергії з атакованих підстанцій.

"Графіки будуть діяти до завершення ремонтних робіт. Я думаю, що це займе не так багато часу. На постійній основі повернення графіків відбудеться вже після великих ударів", – наголосив Рябцев.

До чого готуватися українцям

Експерт також оцінив рівень підготовки енергосистеми до опалювального сезону та розповів, до чого слід готуватися українцям. Він припускає, що за умов активних обстрілів російських окупантів Україна може пережити другу зиму поспіль в критичних умовах.

"Я можу сказати, що те, що зараз робиться – це не підвищення енергетичної стійкості. Це виконання заходів. От за виконанням заходів – ми виконали значно більше заходів, ніж в минулому році. Але в разі повернення активних атак ворога і пошкодження відновлених потужностей, у нас можуть виникнути такі ж проблеми, які виникали і в минулому опалювальному сезоні", – прогнозує Рябцев.

Проте експерт зазначає, що в разі наявності достатньої кількості засобів ураження і ефективної протидії ворожим дронам, ситуація буде набагато оптимістичнішою.

"Нас тут можуть врятувати дві речі. Одна об'єктивна, і вона вже присутня – це значно вищі температури повітря порівняно з минулим сезоном, згідно з прогнозами. Друга – наявність засобів ураження балістичних ракет і швидке нарощування засобів ураження реактивних дронів. Чим менше буде засобів протидіяти активно російським атакам, тим більше того, що було введено в експлуатацію, буде знищено впродовж опалювального сезону", – резюмує Рябцев.

Нагадаємо, 7 жовтня у частині регіонів України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня за командою НЕК “Укренерго” було застосовано екстрені відключення електроенергії.