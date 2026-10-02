Росія планує ударами відключити від мережі всі три українські АЕС

Росія планує цієї зими масованими ударами обвалити українську енергосистему, знищивши до 15 ГВт енергопотужностей, та залишити великі міста без світла, тепла й води.

Як пише Dilo, про це повідомляє газета The New York Times.

Вивести з ладу 3 АЕС

За даними видання, міністр енергетики України Денис Шмигаль два тижні тому показав європейським партнерам перехоплений розвідкою російський план щодо повного виведення з ладу українських систем електро-, тепло- та водопостачання цієї осені та взимку. Українські спецслужби отримали документи, де вказані потенційні цілі, види озброєння та кількість ударів по кожному об'єкту.

План, що датується серпнем, передбачає три етапи атак. Спочатку ударами ракет та дронів передбачається вивести з ладу підстанції поблизу західних кордонів України, які імпортують електроенергію з Європи. Потім передбачено атаки на гідроелектростанції. На третьому етапі планується зупинити всі три атомні електростанції, що діють (четверта, Запорізька, знаходиться на окупованій території).

Для цього російська армія завдаватиме ракетних ударів по підстанціям, які з'єднують АЕС з енергосистемою і зазвичай розташовані за 1-1,5 км від реакторів. Наразі Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС із дев'ятьма працюючими енергоблоками виробляють близько 63% електроенергії України.

Удар по водопостачанню

Також Москва планує вдарити по українській системі водопостачання, зокрема по насосних станціях і очисних спорудах, за допомогою десятків балістичних ракет і КАБів. Раніше РФ не атакувала такі об'єкти у великих масштабах.

Кінцева мета росіян - відрізати великі українські міста від електро-, тепло- та водопостачання, що може спровокувати гуманітарну кризу. Київ, Харків і Одеса названі головними цілями. Йдеться про скорочення електропостачання в цих містах на 90%, зменшення теплопостачання до 90% і серйозне порушення роботи каналізації.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня за командою НЕК “Укренерго” було застосовано екстрені відключення електроенергії.