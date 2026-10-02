Ціни на свинину в Україні: скільки коштуватиме м’ясо до кінця року

Ціни на свинину в Україні до кінця року можуть зрости лише на 3-5% у роздробі, тоді як закупівельні ціни на живець залишатимуться під тиском дешевого імпорту, надлишкової пропозиції та ризику поширення африканської чуми свиней (АЧС).

Про це Dilo повідомив виконавчий директор асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко.

Ціни на свинину в Україні: дешевий імпорт стримує подорожчання

До кінця 2026 року підстав для зростання закупівельних цін на живець в асоціації "М'ясної галузі" не бачать.

"Наш прогноз на 28 вересня – 4 жовтня — 77–78 грн/кг, на 5 грн нижче попереднього тижня", - сказав Бабенко.

На ринок одночасно тиснуть нова хвиля АЧС на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Черкащині, де кожне вогнище означає карантин і зупинку руху живця, надлишок пропозиції після літнього дефіциту та значно дешевший імпорт. Для розуміння амплітуди: на початку вересня асоціація прогнозувала 79–80 грн/кг, у серпні — 74–75.

Імпорт — ключове структурне обмеження. За січень–серпень 2026 року Україна імпортувала 26,9 тис. тонн свинини — у 1,8 раза більше, ніж торік. Майже половина припала на Данію, далі - Німеччина та Польща, розповів Бабенко.

Для порівняння, за весь 2025 рік — 30,8 тис. тонн. Експорт натомість символічний. Німецьке котирування VEZG після падіння на 15 центів тримається на 1,45 €/кг в забійній вазі. Ціни знижуються в ЄС, США й Канаді. У перерахунку на живу вагу європейська свинина — це орієнтовно 55–62 грн/кг залежно від курсу, тобто на 15–20 грн дешевше за українську. Поки існує ця "стеля імпортного паритету", кожна спроба ринку піти вище 85 грн/кг притягує імпорт і сама себе гасить.

"Що може підняти ціну: сезон — передноворічний попит зазвичай підтримує грудень, але грудень 2025 року показав, що імпорт ламає навіть сезонність", - пояснив Бабенко.

Знову ж таки, не обійшлося без АЧС, зазначив експерт.

Саме перші за 32 роки спалахи АЧС в Іспанії призвели до падіння цін на свиней у всьому ЄС. Водночас курс гривні залишається важливим фактором: її девальвація автоматично піднімає імпортний паритет. Новий спалах АЧС на великому комплексі може спричинити локальний дефіцит і стрибок цін.

Ще один потенційний фактор підтримки ринку - відкриття експорту.

"Після наших із Держпродспоживслужбою переговорів у березні Сінгапур розглядає відкриття імпорту української свинини у 2026 році, а Філіппіни перевели Україну до пріоритетного списку, але це підтримка для 2027 року, а не для цього кварталу", - зазначив Бабенко.

Прогноз цін на свинину до кінця 2026 року

Водночас на ціни тиснуть кілька факторів. Дешеве зерно нового врожаю знижує собівартість виробництва. За оцінкою асоціації, собівартість у ефективних господарств у IV кварталі може опуститися нижче 50 грн/кг. Це дозволить виробникам утримувати ціну на рівні 70–75 без збитків.

Додатковий фактор - слабкий споживчий попит. Роздрібна ціна ошийка в торговельних мережах уже наблизилася до 250 грн/кг, що обмежує можливості для подальшого підвищення цін.

"Отже, у живій вазі до грудня ціни можуть зрости на 0-5% за базовим сценарієм. Водночас є ризик просадки до 70 грн/кг у жовтні, якщо кількість випадків АЧС знову збільшуватиметься. У роздробі — плавне зростання на 3–5% до кінця року, переважно через сезон і курс, без цінових шоків", - прогнозує експерт.

Такий сценарій відповідає оцінці "Українського клубу аграрного бізнесу": ринок рухається вгору поступово і підстав для різкого стрибка немає, зауважив Бабенко.

Головним ризиком для галузі залишається не стільки цінова кон'юнктура, скільки АЧС - спалахи хвороби можуть поставити під загрозу поголів'я, яке українські виробники почали відновлювати у 2025 році після скорочення у 2024 році, підсумував експерт.

За п’ять років українське свинарство суттєво скоротило масштаби. Кількість промислових майданчиків зменшилася щонайменше на 15%, а загальне поголів’я свиней на чверть. Проте промисловий сегмент уже демонструє ознаки відновлення: у січні-липні цього року реалізація свиней на забій перевищила довоєнний рівень, а поголів'я на підприємствах зросло на 9% за рік.