Цены на свинину в Украине: сколько будет стоить мясо до конца года

Цены на свинину в Украине до конца года могут вырасти лишь на 3-5% в рознице, в то время как закупочные цены на живец будут оставаться под давлением дешевого импорта, избыточного предложения и риска распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом Dilo сообщил исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко.

Цены на свинину в Украине: дешевый импорт сдерживает подорожание

До конца 2026 года оснований роста закупочных цен на живец в ассоциации "Мясной отрасли" не видят.

"Наш прогноз на 28 сентября - 4 октября - 77-78 грн/кг, на 5 грн ниже предыдущей недели", - сказал Бабенко.

На рынок одновременно давят новая волна АЧС в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской, где каждый очаг означает карантин и остановку движения живца, избыток предложения после летнего дефицита и значительно более дешевый импорт. Для понимания амплитуды: в начале сентября ассоциация прогнозировала 79–80 грн/кг, в августе – 74–75.

Импорт – ключевое структурное ограничение. За январь-август 2026 года Украина импортировала 26,9 тыс. тонн свинины - в 1,8 раза больше, чем в прошлом. Почти половина пришлась на Данию, далее – Германия и Польша, рассказал Бабенко.

Для сравнения, за весь 2025 год – 30,8 тыс. тонн. Экспорт вместо символический. Немецкая котировка VEZG после падения на 15 центов держится на 1,45 €/кг в убойном весе. Цены снижаются в ЕС, США и Канаде. В пересчете на живой вес европейская свинина — это ориентировочно 55–62 грн/кг в зависимости от курса, то есть на 15–20 грн дешевле украинской. Пока существует этот "потолок импортного паритета", каждая попытка рынка уйти выше 85 грн/кг притягивает импорт и сама себя гасит.

"Что может поднять цену: сезон - предновогодний спрос обычно поддерживает декабрь, но декабрь 2025 показал, что импорт ломает даже сезонность", - пояснил Бабенко.

Опять же, не обошлось без АЧС, отметил эксперт.

Именно первые за 32 года вспышки АЧС в Испании привели к падению цен на свиней по всему ЕС. В то же время, курс гривны остается важным фактором: ее девальвация автоматически поднимает импортный паритет. Новая вспышка АЧС на большом комплексе может повлечь за собой локальный дефицит и скачок цен.

Еще один потенциальный фактор поддержки рынка – открытие экспорта.

"После наших с Госпродпотребслужбой переговоров в марте Сингапур рассматривает открытие импорта украинской свинины в 2026 году, а Филиппины перевели Украину в приоритетный список, но это поддержка для 2027 года, а не для этого квартала", - отметил Бабенко.

Прогноз цен на свинину до конца 2026 года

В то же время на цены давят несколько факторов. Дешевое зерно нового урожая снижает себестоимость производства. По оценке ассоциации себестоимость у эффективных хозяйств в IV квартале может опуститься ниже 50 грн/кг. Это позволит производителям удерживать цену на уровне 70-75 без убытков.

Дополнительный фактор – слабый потребительский спрос. Розничная цена ошейка в торговых сетях уже приблизилась к 250 грн/кг, что ограничивает возможности дальнейшего повышения цен.

"Следовательно, в живом весе к декабрю цены могут вырасти на 0-5% по базовому сценарию. В то же время есть риск просадки до 70 грн/кг в октябре, если количество случаев АЧС будет снова увеличиваться. В рознице — плавный рост на 3–5% до конца года, преимущественно через сезон и курс, без ценовых шоков", -.

Такой сценарий соответствует оценке "Украинского клуба аграрного бизнеса": рынок двигается вверх постепенно и оснований для резкого скачка нет, заметил Бабенко.

Главным риском для отрасли остается не столько ценовая конъюнктура, сколько АЧС – вспышки болезни могут поставить под угрозу поголовье, которое украинские производители начали восстанавливать в 2025 году после сокращения в 2024 году, подытожил эксперт.

Через пять лет украинское свиноводство существенно сократило масштабы. Количество промышленных площадок уменьшилось не менее на 15%, а общее поголовье свиней на четверть. Однако промышленный сегмент уже демонстрирует признаки обновления: в январе-июле этого года реализация свиней на убой превысила довоенный уровень, а поголовье на предприятиях выросло на 9% в год.