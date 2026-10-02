Бизнес призывает повысить предельные цены на электроэнергию перед зимой: импорт электроэнергии может оказаться невыгодным

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотреть предельные цены на рынке электроэнергии в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

В бизнесе предупреждают, что нынешний уровень прайс-кепов может сделать импорт электроэнергии из ЕС экономически невыгодным именно в часы дефицита, а также сдерживать развитие нового маневрового поколения.

Одним из ключевых вопросов в Ассоциации называют возможность привлечения импорта в час наибольшей потребности энергосистемы. Если стоимость электроэнергии на соседних европейских рынках превышает установленную в Украине предельную цену, коммерческая поставка становится экономически нецелесообразной.

То есть техническая возможность импорта может сохраняться, однако воспользоваться ею в полной мере из-за ценовых ограничений будет невозможно. Особенно актуально это может стать зимой, когда цены на европейских рынках меняются в зависимости от погоды, стоимости газа и соотношения спроса и предложения.

В ЕБА также считают, что действующие прайс-кепы влияют на экономику нового маневрового и распределенного поколения – газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок. Такие мощности могут быстро увеличивать производство в часы высокого спроса, однако частным инвесторам их работа должна оставаться экономически целесообразной именно в периоды дефицита.

О необходимости пересмотра ограничений, по оценке Ассоциации, указывает и ситуация на балансирующем рынке. В первой декаде сентября в отдельные часы цена электроэнергии на загрузку фактически достигала действующего максимального предела. В ЕБА считают, что это может ограничивать привлечение дополнительного предложения при высоком спросе.

Отдельно в Ассоциации отмечают необходимость постепенного приближения украинской модели ценообразования к европейской. Это не должно создавать дополнительных барьеров для трансграничной торговли, импорта электроэнергии и развития нового поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ планирует пересмотреть предельные цены на электроэнергию с 1 ноября. Пересмотр будет касаться рынка "в сутки вперед", внутрисуточного и балансирующего рынков.