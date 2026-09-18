НКРЭКУ пересмотрит предельные цены на электроэнергию с 1 ноября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) 23 сентября планирует приступить к пересмотру предельных цен на ключевых сегментах спотового рынка электроэнергии. Новые price caps могут заработать с 1 ноября, однако в подготовленном проекте регулятор пока предлагает оставить без ограничений действующие ограничения.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на материалы НКРЭКУ.

Пересмотр будет касаться рынка "в сутки вперед", внутрисуточного и балансирующего рынков. Регулятор должен просматривать целесообразность и уровень таких ограничений, по меньшей мере, раз в шесть месяцев.

Сейчас максимальная цена на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке составляет 15 тыс. грн/МВт·ч, а на балансирующем рынке — 17 тыс. грн/МВт·ч в течение всех суток. Эти ограничения действуют с 1 мая 2026 года.

Основанием стали значительные колебания цен на рынке электроэнергии. В регулятор с соответствующими обращениями также обратились "Оператор рынка" и "Укрэнерго".

В НКРЭКУ отмечают, что риски для энергосистемы остаются из-за возможных новых российских ударов по критической энергетической инфраструктуре. Это может повлечь за собой дополнительный дефицит генерации и сетевые ограничения.

Поэтому уровень price caps должен учитывать возможные изменения баланса спроса и предложения на рынке электроэнергии.

В то же время в проекте постановления, который будет вынесен на заседание 23 сентября, максимальные предельные цены пока оставлены на действующем уровне — 15 тыс. грн/МВт·ч на РДН и ВДР и 17 тыс. грн/МВт·ч на балансирующем рынке.

Окончательные параметры НКРЭКУ планирует определить после консультаций с участниками рынка, профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями.

Напомним, с 1 мая НКРЭКУ уже повысила предельные цены на электроэнергию: максимальный price cap на РДН и ВДР установили на уровне 15 тыс. грн/МВт·ч, а на балансирующем рынке - 17 тыс. грн/МВт·ч.