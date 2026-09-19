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Киев и четыре области получили 30 генераторов из Швейцарии

генератор
Киев и четыре области получили 30 генераторов из Швейцарии / КГГА

Швейцария передала 30 дизельных генераторов Киеву, Киевской, Полтавской, Одесской и Черкасской областям. Оборудование будет использоваться для резервного питания медицинских учреждений, систем отопления, связи и коммунальных служб.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Генераторы передали со складов первой половины сентября.

Оборудование должно обеспечивать бесперебойную работу критически важных объектов при перебоях с электроснабжением.

Таким образом, резервные источники питания получили Киев и четыре области - Киевская, Полтавская, Одесская и Черкасская.

Ранее Швейцария уже передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Автор:
Татьяна Гойденко

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