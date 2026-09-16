Трансформаторы, подстанции и кабели: каким оборудованием усилили энергосистему Украины летом

За июнь-август 2026 г. украинские энергетические предприятия получили от международных партнеров через Фонд поддержки энергетики сотни километров кабелей, десятки трансформаторов и газотурбинные электростанции.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Какую помощь получили

Помощь оказали партнеры из Европейского Союза, Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, Люксембурга, Дании, Австрии, Швеции, Швейцарии, Италии, Ирландии, Хорватии, Норвегии, Австралии и Литвы.

За два месяца лета энергетические предприятия получили:

свыше 113 км кабелей и 126 км проводов;

380 трансформаторов разных типов;

4 комплектные трансформаторные подстанции;

3 газотурбинные электростанции общей мощностью 75 МВт;

14 аварийно-ремонтных грузовиков и 14 прицепов для перевозки опор.

Физическая защита объектов

Отдельным направлением международной поддержки есть физическая защита энергетических объектов. На эти нужды направлено €5 млн. из Фонда поддержки энергетики Украины.

Полученное оборудование и средства защиты распределяются между энергетическими предприятиями, чтобы обеспечить восстановление, защиту и бесперебойную работу энергетической инфраструктуры.

Напомним, в августе со складов хабов Минэнерго к объектам критической инфраструктуры в четырех областях Украины и на железную дорогу передали 18 тонн энергетического оборудования .