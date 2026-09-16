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Налог на все посылки: Совет принял за основу закон о НДС для маркетплейсов

посылки
Совет принял за основу закон о НДС для маркетплейсов / Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 16051-1, вводящий налог на добавленную стоимость (НДС) для товаров, приобретенных через зарубежные маркетплейсы. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и предусматривает начисление НДС на товары из иностранных онлайн-платформ независимо от их стоимости.

Согласно законопроекту, для покупок стоимостью до 150 евро обязанность начисления и уплаты налога будет возлагаться непосредственно на электронную платформу (маркетплейс). В то же время, некоммерческие посылки между физическими лицами стоимостью до 45 евро предлагается освободить от налогообложения.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство повторно одобрило законопроекты о налогообложении посылок. Кабинет Министров согласовал пакет законодательных инициатив, направленных на налогообложение малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, которые граждане заказывают через иностранные торговые площадки.

Автор:
Максим Кольц

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