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Правительство повторно одобрило законопроекты о НДС на посылки: что меняется
Кабмин повторно одобрил два законопроекта о налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Там отметили, что пакет законопроектов формирует целостную правовую базу для введения в Украине таких же правил налогообложения электронной торговли, которые уже действуют в Евросоюзе.
Важность предлагаемых изменений
В Минфине отметили, что принятие Верховной Радой этих документов позволит ввести в Украине нормы по уже действующим в ЕС посылок, а также откроет путь к получению финансирования от партнеров объемом около 4 млрд евро. Они являются частью программы сотрудничества с МВФ (EFF – Extended Fund Facility 2026-2029) и условием макрофинансовой поддержки ЕС.
Среди преимуществ законопроектов в ведомстве называют:
- Справедливые условия для бизнеса. Создание равных условий конкуренции для украинского производителя путем отмены льгот по уплате НДС для импорта.
- Соответствие подходам ЕС. Предложенные изменения формируют в Украине современные правила налогообложения электронной торговли, отвечающие стандартам Европейского Союза (система IOSS – Import One Stop Shop).
- Дополнительные поступления в бюджет. Ожидается, что новые правила будут обеспечивать близко 10 млрд грн дополнительных поступлений в следующем году, направляемых на нужды обороны.
Что меняется
Законопроектами предлагается:
- ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;
- ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;
- сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.
Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (ПЭП) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.
Также изменены предложенные сроки вступления в силу: нормы Налогового кодекса и Таможенного кодекса должны заработать не ранее июля 2027 года .
Напомним, 1 сентября Верховная Рада не поддержала таможенный законопроект об отмене льготы на посылки до 150 евро — его принятие связано с условиями МВФ и ЕС по предоставлению Украине очередных траншей.
После этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную Раду в том, что депутаты не поддержали три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.