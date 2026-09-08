Правительство повторно одобрило законопроекты о НДС на посылки: что меняется

Кабмин повторно одобрил два законопроекта о налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Там отметили, что пакет законопроектов формирует целостную правовую базу для введения в Украине таких же правил налогообложения электронной торговли, которые уже действуют в Евросоюзе.

Важность предлагаемых изменений

В Минфине отметили, что принятие Верховной Радой этих документов позволит ввести в Украине нормы по уже действующим в ЕС посылок, а также откроет путь к получению финансирования от партнеров объемом около 4 млрд евро. Они являются частью программы сотрудничества с МВФ (EFF – Extended Fund Facility 2026-2029) и условием макрофинансовой поддержки ЕС.

Среди преимуществ законопроектов в ведомстве называют:

Справедливые условия для бизнеса. Создание равных условий конкуренции для украинского производителя путем отмены льгот по уплате НДС для импорта.

Создание равных условий конкуренции для украинского производителя путем отмены льгот по уплате НДС для импорта. Соответствие подходам ЕС. Предложенные изменения формируют в Украине современные правила налогообложения электронной торговли, отвечающие стандартам Европейского Союза (система IOSS – Import One Stop Shop).

Предложенные изменения формируют в Украине современные правила налогообложения электронной торговли, отвечающие стандартам Европейского Союза (система IOSS – Import One Stop Shop). Дополнительные поступления в бюджет. Ожидается, что новые правила будут обеспечивать близко 10 млрд грн дополнительных поступлений в следующем году, направляемых на нужды обороны.

Что меняется

Законопроектами предлагается:

ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;

ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;

сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (ПЭП) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.

Также изменены предложенные сроки вступления в силу: нормы Налогового кодекса и Таможенного кодекса должны заработать не ранее июля 2027 года .

Напомним, 1 сентября Верховная Рада не поддержала таможенный законопроект об отмене льготы на посылки до 150 евро — его принятие связано с условиями МВФ и ЕС по предоставлению Украине очередных траншей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную Раду в том, что депутаты не поддержали три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.