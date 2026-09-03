UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Наличный курс:

USD

44,83

44,71

EUR

52,05

51,84

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В ЕС предупредили Украину, что не выделят следующий транш без принятия закона о посылках

Еврокомиссия
Украина рискует потерять почти €4 миллиарда от ЕС

Украина рискует не получить следующий транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере около 3,7 миллиардов евро, если не примет закон об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро.

Как пишет Dilo, об этом заявил спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари, передает "Европейская правда".

По его словам, Еврокомиссия внимательно следит за рассмотрением соответствующего законопроекта, поскольку его принятие является одним из условий получения Украиной средств в рамках программы макрофинансовой помощи.

Уйвари отметил, что общий целевой показатель финансирования Украины по этой программе в 2026 году составляет 8,35 млрд евро. В настоящее время ЕС уже выплатил 3,2 млрд евро.

"Мы рассматриваем возможность второго транша в начале осени, который составит около 3,7 млрд евро. Для этого существует 12 условий, одним из которых является этот закон", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что законопроект должен быть принят для продления выплат в предусмотренные программой сроки. Уйвари отметил, что документ также имеет важное значение для мобилизации дополнительных доходов в государственный бюджет Украины.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада не поддержала таможенный законопроект об отмене льготы на посылки до 150 евро — его принятие связано с условиями МВФ и ЕС по предоставлению Украине очередных траншей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную Раду в том, что депутаты не поддержали три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности