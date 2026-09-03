В ЕС предупредили Украину, что не выделят следующий транш без принятия закона о посылках

Украина рискует не получить следующий транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере около 3,7 миллиардов евро, если не примет закон об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро.

Как пишет Dilo, об этом заявил спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари, передает "Европейская правда".

По его словам, Еврокомиссия внимательно следит за рассмотрением соответствующего законопроекта, поскольку его принятие является одним из условий получения Украиной средств в рамках программы макрофинансовой помощи.

Уйвари отметил, что общий целевой показатель финансирования Украины по этой программе в 2026 году составляет 8,35 млрд евро. В настоящее время ЕС уже выплатил 3,2 млрд евро.

"Мы рассматриваем возможность второго транша в начале осени, который составит около 3,7 млрд евро. Для этого существует 12 условий, одним из которых является этот закон", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что законопроект должен быть принят для продления выплат в предусмотренные программой сроки. Уйвари отметил, что документ также имеет важное значение для мобилизации дополнительных доходов в государственный бюджет Украины.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада не поддержала таможенный законопроект об отмене льготы на посылки до 150 евро — его принятие связано с условиями МВФ и ЕС по предоставлению Украине очередных траншей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную Раду в том, что депутаты не поддержали три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.