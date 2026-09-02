Следующий транш МВФ под угрозой: Украина не выполняет требования

Получение Украиной следующего транша от Международного валютного фонда в размере 1,66 миллиарда долларов под угрозой.

Как пишет Dilo, об этом сообщила в Facebook народный депутат, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

"На встрече с миссией МВФ в Киеве основной темой разговора было то, что получение следующего транша – под риском. В частности, у нас недостаточный прогресс в части принятия законопроектов", – написала она.

По словам нардепки, для получения этого транша нужно, среди прочего, подписать уже принятый законопроект о налогообложении цифровых платформ. Основным препятствием для подписания этого законопроекта является правка о ПЭПах (политически значимых лицах), которая ставит под риск финансирование от Европейского Союза.

Также перед украинскими властями стоит задача принять сопроводительный к налогообложению посылок законопроект 15112-д и изменения в закон о независимости НКРЭКУ, а также назначить новых членов Счетной палаты.

Кроме этого, по словам Подласой, правительство должно подать в парламент три проекта законов. Остальные структурные маяки зависят от решений Кабмина или отдельных органов, где задержки возникать не должно.

"Когда мы говорим о следующем транше МВФ, то речь идет не только о 1,66 млрд долл. бюджетного финансирования, потому что выполнение программы сотрудничества с МВФ остается условием получения помощи от Европейского Союза", - подчеркнула депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную Раду в том, что депутаты не поддержали три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.

Напомним, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем 31 августа начала в Киеве переговоры с представителями украинских властей и другими заинтересованными сторонами.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн. долларов от МВФ.