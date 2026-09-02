Наступний транш МВФ під загрозою: Україна не виконує вимоги

Отримання Україною наступного траншу від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,66 мільярда доларів наразі під загрозою.

Як пише Dilo, про це повідомила у Facebook народна депутатка, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"На зустрічі з місією МВФ в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу - під ризиком. Зокрема, в нас недостатній прогрес в частині ухвалення законопроєктів", - написала вона.

За словами нардепки, для отримання цього траншу потрібно, серед іншого, підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ. Основною перепоною для підписання цього законопроєкту є правка щодо ПЕПів (політично значущих осіб), яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу.

Також перед українською владою стоїть завдання ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт 15112-д та зміни до закону про незалежність НКРЕКП, а також призначити нових членів Рахункової палати.

Крім цього, за словами Підласої, уряд має подати до парламенту три проєкти законів. Решта структурних маяків залежить від рішень Кабміну чи окремих органів, де затримки виникати не повинно.

"Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 млрд дол. бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу", - наголосила депутатка.

Раніше президент України Володимир Зеленський дорікнув Верховній Раді, що депутати не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм 31 серпня розпочала в Києві переговори з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

23 липня Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ.