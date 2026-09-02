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РФ атакувала енергооб'єкти Одещини: без світла залишились понад 350 тисяч родин

На Одещині значно пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК
На Одещині значно пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК

Уніч на 2 вересня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетичної інфраструктури Одеської області. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Внаслідок обстрілу виникли масштабні знеструмлення та перебої в роботі критичної інфраструктури регіону.

Через ворожий удар без електропостачання тимчасово залишилося понад 350 тисяч родин в Одеському районі та в окремих районах Одеси. Атака спричинила затримки в русі міського електротранспорту.

Також пошкоджено виробничий майданчик компанії "ДТЕК Одеські електромережі", зокрема автомобільний парк та офісні приміщення.

"Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК Одеські електромережі допомогли розпочати повернення світла. Наразі вдалося відновити живлення для 177 000 осель", - наголосили в компанії. 

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російська атака значно пошкодила кілька енергетичних об'єктів ДТЕК в Одеській області. Відновлення обладнання потребуватиме часу, а на об'єктах критичної інфраструктури можливі перебої в роботі.

Автор:
Тетяна Бесараб

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