РФ атаковала энергообъекты Одесской области: без света остались более 350 тысяч семей

В ночь на 2 сентября российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетической инфраструктуры Одесской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В результате обстрелов возникли масштабные обесточения и перебои в работе критической инфраструктуры региона.

Из-за вражеского удара без электроснабжения временно осталось более 350 тысяч семей в Одесском и отдельных районах Одессы. Атака повлекла задержки в движении городского электротранспорта.

Также повреждена производственная площадка компании "ДТЭК Одесские электросети", в том числе автомобильный парк и офисные помещения.

"Только что разрешила безопасность ситуация, энергетики ДТЭК Одесские электросети помогли начать возвращение света. Сейчас удалось возобновить питание для 177 000 домов", - подчеркнули в компании.

Напомним, в ночь на 22 августа российская атака значительно повредила несколько энергетических объектов ДТЭК в Одесской области. Восстановление оборудования потребует времени, а на объектах критической инфраструктуры возможны перебои в работе.