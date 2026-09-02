Госбанкам снова разрешили использовать платформу OpenMarket для продажи отдельных активов

Государственные банки получили возможность выставлять на аукционы OpenMarket залоговое и собственное имущество. Возобновление торгов позволит выставить на онлайн рынок сотни объектов для частных покупателей и инвесторов.

Как пишет Dilo, Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Это предусматривает постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2026 №719.

"Государственное предприятие "СЕТАМ", принадлежащее сфере управления Министерства юстиции Украины, готово возобновить сотрудничество с государственными банками по реализации их имущества через электронный аукцион OpenMarket", — пояснили в ведомстве.

Что будут продавать

Речь идет о дополнительном способе реализации имущества. Через OpenMarket могут продаваться, в частности недвижимость, земельные участки, транспортные средства, производственные комплексы, права требования и другие активы. Решение об использовании этого способа продаж банки будут принимать в пределах действующих правил.

СЕТАМ уже сотрудничал с государственными банками – Сбербанком, ПриватБанком, Укргазбанком и Укрэксимбанком.

За весь период через OpenMarket реализовали активы:

ПриватБанка — более чем на 2,2 млрд грн;

Укргазбанка — более чем на 2,1 млрд грн;

Укрэксимбанк — почти на 2 млрд грн;

Сбербанка — более чем на 1,3 млрд грн.

Общая стоимость реализуемых активов четырех государственных банков превысила 7,6 млрд грн.

Что такое OpenMarket

OpenMarket — государственная электронная система, по которой имущество продается на онлайн-аукционах. Платформа работает в Украине с 2014 года и входит в сферу управления Министерства юстиции.

По данным ведомства, всего через систему реализовали активы более чем на 28,3 млрд грн.

Напомним, в первом полугодии 2026 года через электронный аукцион OpenMarket продали имущества более чем на 1,2 млрд грн. Сумма реализации арестованных активов выросла на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.