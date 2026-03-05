"СЕТАМ" в 2025 году продал активов более чем на 2,2 млрд грн через OpenMarket

В 2025 году государственное предприятие "СЕТАМ" уплатило в бюджет 78,7 млн грн налогов и реализовало активов на сумму более 2,2 млрд грн через электронный аукцион OpenMarket. Платформа позволяет превращать арестованное, проблемное и другое имущество в финансовый ресурс.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

За год на аукционах прошло более 5 тысяч успешных торгов. В процессе конкурентной борьбы участники повысили стоимость лотов более чем на 378 млн. грн. по сравнению со стартовыми ценами.

Самым дорогим реализованным лотом стал объект стоимостью 201 млн. грн. Самый длинный аукцион длился 15 часов.

На электронных торгах OpenMarket представлены разные категории имущества – от небольших предметов до масштабных объектов недвижимости. Среди лотов можно найти легковые и грузовые автомобили, спецтехнику, жилые и коммерческие помещения, имущественные комплексы, оборудование, предметы повседневного потребления и требования.

В настоящее время среди актуальных лотов:

спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф" в Одессе;

здание производственного корпуса в Киеве;

часть ансамбля оборонных сооружений "Цитадель" во Львове;

премиальные автомобили Lincoln Aviator, Lexus LX570 и Maserati Levante.

Электронные аукционы OpenMarket обеспечивают прозрачный механизм продажи имущества и способствуют наполнению государственного бюджета.

Заметим, в течение января-июня 2025 года на электронных аукционах OpenMarket ГП "СЕТАМ" было реализовано имущества на общую сумму более 1,15 млрд грн. В государственный бюджет Украины уже перечислено более 43 млн грн налогов, сборов, обязательных платежей и дивидендов. Это на 32% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.