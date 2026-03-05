Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"СЕТАМ" у 2025 році продав активів на понад 2,2 млрд грн через OpenMarket

гривні
СЕТАМ реалізував майна на мільярди гривень / Depositphotos

У 2025 році державне підприємство "СЕТАМ" сплатило до бюджету 78,7 млн грн податків та реалізувало активів на суму понад 2,2 млрд грн через електронний аукціон OpenMarket. Платформа дозволяє перетворювати арештоване, проблемне та інше майно на фінансовий ресурс.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.

За рік на аукціонах відбулося понад 5 тисяч успішних торгів. У процесі конкурентної боротьби учасники підвищили вартість лотів більш ніж на 378 млн грн порівняно зі стартовими цінами.

Найдорожчим реалізованим лотом став об’єкт вартістю 201 млн грн. Найдовший аукціон тривав 15 годин.

На електронних торгах OpenMarket представлені різноманітні категорії майна — від невеликих предметів до масштабних об’єктів нерухомості. Серед лотів можна знайти легкові та вантажні автомобілі, спецтехніку, житлові та комерційні приміщення, майнові комплекси, обладнання, предмети повсякденного вжитку та права вимоги.

Наразі серед актуальних лотів:

  • спортивно-оздоровчий комплекс "Люстдорф" в Одесі;
  • будівля виробничого корпусу у Києві;
  • частина ансамблю оборонних споруд "Цитадель" у Львові;
  • преміальні автомобілі Lincoln Aviator, Lexus LX570 та Maserati Levante.

Електронні аукціони OpenMarket забезпечують прозорий механізм продажу майна та сприяють наповненню державного бюджету.

Зауважимо, упродовж січня–червня 2025 року на електронних аукціонах OpenMarket ДП "СЕТАМ" було реалізовано майна на загальну суму понад 1,15 млрд грн. До державного бюджету України вже перераховано понад 43 млн грн податків, зборів, обов’язкових платежів і дивідендів. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко