"СЕТАМ" у 2025 році продав активів на понад 2,2 млрд грн через OpenMarket

У 2025 році державне підприємство "СЕТАМ" сплатило до бюджету 78,7 млн грн податків та реалізувало активів на суму понад 2,2 млрд грн через електронний аукціон OpenMarket. Платформа дозволяє перетворювати арештоване, проблемне та інше майно на фінансовий ресурс.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.

За рік на аукціонах відбулося понад 5 тисяч успішних торгів. У процесі конкурентної боротьби учасники підвищили вартість лотів більш ніж на 378 млн грн порівняно зі стартовими цінами.

Найдорожчим реалізованим лотом став об’єкт вартістю 201 млн грн. Найдовший аукціон тривав 15 годин.

На електронних торгах OpenMarket представлені різноманітні категорії майна — від невеликих предметів до масштабних об’єктів нерухомості. Серед лотів можна знайти легкові та вантажні автомобілі, спецтехніку, житлові та комерційні приміщення, майнові комплекси, обладнання, предмети повсякденного вжитку та права вимоги.

Наразі серед актуальних лотів:

спортивно-оздоровчий комплекс "Люстдорф" в Одесі;

будівля виробничого корпусу у Києві;

частина ансамблю оборонних споруд "Цитадель" у Львові;

преміальні автомобілі Lincoln Aviator, Lexus LX570 та Maserati Levante.

Електронні аукціони OpenMarket забезпечують прозорий механізм продажу майна та сприяють наповненню державного бюджету.

Зауважимо, упродовж січня–червня 2025 року на електронних аукціонах OpenMarket ДП "СЕТАМ" було реалізовано майна на загальну суму понад 1,15 млрд грн. До державного бюджету України вже перераховано понад 43 млн грн податків, зборів, обов’язкових платежів і дивідендів. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.