Від авто до літаків: у системі OpenMarket за 10 років продали транспортних засобів майже на 3 млрд грн

За десять років своєї діяльності система електронних аукціонів OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) стала одним з ключових майданчиків для відкритого продажу арештованих транспортних засобів різних категорій — від легкових авто і спецтехніки до унікальних суден і літаків. Загальна сума реалізації за цей час склала 2,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінюсту.

Загалом за десятирічний період "СЕТАМ" провів понад 24 тисячі успішних аукціонів, що дозволило додатково заробити для продавців 407 млн грн.

Серед найцікавіших лотів, проданих через OpenMarket, були:

літак Boeing 737/524 (17,9 млн грн);

ресайклер Wirtgen для ремонту доріг (6 млн грн);

танкер-хімовоз "Ніагара" (5 млн грн).

Генеральний директор ДП "СЕТАМ" Роман Осадчук зазначив: "СЕТАМ зробив продаж арештованих транспортних засобів відкритим і доступним. Ми зруйнували старі закриті практики та забезпечили чесні умови, коли виграє той, хто пропонує найкращу ціну".

За його словами, у відкритій електронній системі аукціонів OpenMarket однаково доступно можна придбати як легкові авто, так і авіаційну чи водну техніку.

Довідково

Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції проводить аукціони з продажу арештованого майна, банківського майна, а також аукціони за заявками фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року до державного бюджету надійшло понад 25 мільйонів гривень завдяки діяльності електронних торгів із продажу майна у системі OpenMarket.