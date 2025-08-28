От авто до самолетов: в системе OpenMarket за 10 лет продали транспортные средства почти на 3 млрд грн

За десять лет своей деятельности система электронных аукционов OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) стала одной из ключевых площадок для открытой продажи арестованных транспортных средств разных категорий — от легковых автомобилей и спецтехники до уникальных судов и самолетов. Общая сумма реализации за это время составила 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минюста.

Всего за десятилетний период "СЕТАМ" провел более 24 тысячи успешных аукционов, что позволило дополнительно заработать для продавцов 407 млн грн.

Среди самых интересных лотов, проданных через OpenMarket, были:

самолет Boeing 737/524 (17,9 млн. грн.);

ресайклер Wirtgen для ремонта дорог (6 млн. грн);

танкер-химовоз "Ниагара" (5 млн грн).

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Роман Осадчук отметил: "СЕТАМ сделал продажу арестованных транспортных средств открытой и доступной. Мы разрушили старые закрытые практики и обеспечили честные условия, когда выиграет тот, кто предлагает лучшую цену".

По его словам, в открытой электронной системе аукционов OpenMarket все равно доступно можно приобрести как легковые авто, так и авиационную или водную технику.

Справочно

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции производит аукционы по продаже арестованного имущества, банковского имущества, а также аукционы по заявкам физических и юридических лиц.

Напомним, за первые три месяца 2025 года в государственный бюджет поступило более 25 миллионов гривен благодаря деятельности электронных торгов по продаже имущества в системе OpenMarket.