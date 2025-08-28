Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Наличный курс:

USD

41,38

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

От авто до самолетов: в системе OpenMarket за 10 лет продали транспортные средства почти на 3 млрд грн

самолет Boeing
Самолет Boeing был продан на аукционе ГП "СЕТАМ". / Freepik

За десять лет своей деятельности система электронных аукционов OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) стала одной из ключевых площадок для открытой продажи арестованных транспортных средств разных категорий — от легковых автомобилей и спецтехники до уникальных судов и самолетов. Общая сумма реализации за это время составила 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минюста.

Всего за десятилетний период "СЕТАМ" провел более 24 тысячи успешных аукционов, что позволило дополнительно заработать для продавцов 407 млн грн.

Среди самых интересных лотов, проданных через OpenMarket, были:

  • самолет Boeing 737/524 (17,9 млн. грн.);
  • ресайклер Wirtgen для ремонта дорог (6 млн. грн);
  • танкер-химовоз "Ниагара" (5 млн грн).

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Роман Осадчук отметил: "СЕТАМ сделал продажу арестованных транспортных средств открытой и доступной. Мы разрушили старые закрытые практики и обеспечили честные условия, когда выиграет тот, кто предлагает лучшую цену".

По его словам, в открытой электронной системе аукционов OpenMarket все равно доступно можно приобрести как легковые авто, так и авиационную или водную технику.

Справочно

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции производит аукционы по продаже арестованного имущества, банковского имущества, а также аукционы по заявкам физических и юридических лиц.

Напомним, за первые три месяца 2025 года в государственный бюджет поступило более 25 миллионов гривен благодаря деятельности электронных торгов по продаже имущества в системе OpenMarket.

Автор:
Татьяна Ковальчук