Торговля выходит из тени: фискализованная выручка выросла до 2,5 трлн грн

По итогам января-мая 2026 года общая сумма выручки, проведенной через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО, составила 2,5 трлн грн. Это на 390,9 млрд грн, или 18,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Количество расчетных документов за пять месяцев превысило 4,34 млрд чеков, что на 198,7 млн, или 4,8% больше, чем год назад.

По словам Гетманцева, динамика свидетельствует о постепенном росте уровня фискализации экономики, однако масштабы детенизации в сферах торговли и услуг остаются недостаточными.

Он призвал бизнес работать исключительно в легальном поле и производить расчеты через РРО. Покупателям в свою очередь рекомендовал требовать фискальные чеки, поскольку это способствует наполнению бюджета.

Гетманцев также заявил, что Бюро экономической безопасности и Государственная налоговая служба должны ужесточить борьбу с нелегальной торговлей и теневыми рынками.

Рост объемов операций через РРО является одним из индикаторов детенизации экономики и увеличения налоговых поступлений в бюджет, что особенно важно в условиях военного времени.

Добавим, украинский бизнес ежегодно тратит 600 млн. грн. только на бумагу для чеков — это 9,49 млрд. чеков в год, без учета обслуживания принтеров и логистики лент.