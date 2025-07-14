Электронные торги на OpenMarket за первое полугодие принесли госбюджету более 43 млн гривен

В течение января-июня 2025 года на электронных аукционах OpenMarket ГП "СЕТАМ" было реализовано имущества на общую сумму более 1,15 млрд грн. В государственный бюджет Украины уже перечислено более 43 млн грн налогов, сборов, обязательных платежей и дивидендов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства юстиции Украины.

Арестованное имущество было реализовано на 726 млн грн, а в пределах добровольной продажи (преимущественно банковского имущества) на 425 млн грн.

Самым дорогим лотом, реализуемым через систему OpenMarket в первом полугодии, стала нефть для нефтеперерабатывающих предприятий, проданная за 63 млн грн.

"В общей сложности через систему проведено 2 770 успешных аукционов, что подтверждает эффективность электронных торгов и рост доверия к государственной площадке. Благодаря конкуренции в ходе торгов продавцы получили дополнительные 97,1 млн грн сверх стартовой стоимости имущества", — отметили в Минюсте.

Аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции) работает по всей территории Украины с 2014 года и остается открытым и удобным инструментом для реализации и покупки имущества через интернет.

Напомним, за первые три месяца 2025 года в государственный бюджет поступило более 25 миллионов гривен благодаря деятельности электронных торгов по продаже имущества в системе OpenMarket.