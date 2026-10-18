На восстановление конфайнмента ЧАЭС нужно не менее €500 млн: G7 готова предоставить €260 млн

Страны "Группы семи" (G7) планируют выделить 260 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, поврежденного в результате российского удара. Общая потребность в финансировании работ оценивается не менее 500 млн евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмигаля.

Таким образом, планируемый вклад стран G7 эквивалентен 52% от минимально оцененной потребности в средствах на восстановление конфайнмента.

По словам Шмыгаля, решение стран "Группы семи" является важным шагом для восстановления ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС, возбужденной в результате российской атаки.

"Благодарю Францию и лично министра Ролана Лескюра за лидерство в мобилизации международной поддержки. Благодарен странам G7 за готовность присоединиться к восстановлению", – отметил министр.

Украина рассчитывает привлечь остальное необходимое финансирование во время донорской конференции в Париже, которая состоится под общим председательством Украины, Франции и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, ранее сообщалось, что Германия выделила 50 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента ЧАЭС. Общую стоимость необходимых работ тогда также оценивали примерно в 500 млн. евро.