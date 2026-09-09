На ЧАЭС заработала солнечная электростанция мощностью 2 МВт.

На территории Чернобыльской атомной электростанции заработала солнечная электростанция мощностью 2 МВт. Она будет снабжать электроэнергией критически важные объекты ЧАЭС и поможет уменьшить зависимость станции от внешнего электроснабжения.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Новая солнечная электростанция на ЧАЭС

На территории Чернобыльской атомной электростанции была запущена новая солнечная электростанция мощностью 2 МВт. Она будет снабжать электроэнергией критически важные объекты ЧАЭС, в том числе Новый безопасный конфайнмент, объекты обращения с радиоактивными отходами и хранилища отработанного ядерного топлива.

Собственное поколение должно усилить энергетическую устойчивость ЧАЭС и уменьшить ее зависимость от внешнего электроснабжения. Это также важная составляющая обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Сколько стоил проект

Общая стоимость строительства солнечной электростанции на территории ЧАЭС превысила $825 тыс. Проект был реализован при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и правительств Литвы и Японии.

Литва в рамках гуманитарной помощи предоставила 7296 солнечных панелей и 17 сетевых инверторов. Дополнительное оборудование, монтаж и запуск станции обеспечило ПРООН за финансирование Японии.

Сколько электроэнергии будет производить СЭС

Ожидается, что новая станция будет ежегодно производить более 2 млн кВтч чистой электроэнергии. Это около 5% годового потребления промышленной площадки ЧАЭС.

Благодаря собственной генерации станция сможет экономить около $365 тыс. в год. Сэкономленные средства планируют направлять на модернизацию, замену и обновление критически важного оборудования, необходимого для безопасного выведения ЧАЭС из строя.

Развитие солнечной генерации в Украине

По данным украинской стороны, общая установленная мощность солнечных электростанций в Украине достигла 7,6 ГВт.

Реализация проекта на ЧАЭС явилась результатом сотрудничества Украины с международными партнерами и направлена на усиление ядерной и энергетической безопасности.

Напомним, Верховная Рада поддержала изменения в Государственный бюджет, предусматривающие дополнительное финансирование для безопасного функционирования Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения. На эти нужды направят около 600 млн грн.