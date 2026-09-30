Искусственный интеллект заменит менеджеров: BMW объявила о сокращении 20% руководителей

Немецкий автопроизводитель BMW намерен использовать искусственный интеллект, чтобы уменьшить количество руководящих должностей на 20% к середине следующего года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно презентации компании, технология поможет упорядочить управленческие структуры и сократить примерно 20% должностей старших вице-президентов.

Сокращения коснутся ряда подразделений и руководящих должностей вплоть до более низких уровней, поскольку компания стремится стать более гибкой благодаря эффективному использованию искусственного интеллекта.

По словам источников, знакомых с бизнес-структурой мюнхенского автопроизводителя, в штате работает около 65 старших вице-президентов и еще около 400 руководителей низшего уровня, поэтому ликвидация затронет около 100 топ-должностей.

По словам генерального директора Милана Недельковича, изменения коснутся преимущественно штаб-квартиры в Мюнхене и охватят более низкие уровни управления.

Ранее в июле BMW также согласовала план сокращения около 8000 административных мест в Германии, что составляет около 5% от глобального штата.

Финансовый директор Вальтер Мертл подчеркнул, что внедрение агентных приложений ИИ станет переломным моментом для обеспечения гибкости и более быстрого принятия решений.

Таким образом, BMW стремится возобновить долгосрочную маржу на уровне 8–10% в начале следующего десятилетия, перерабатывая продуктовую линейку, оптимизируя производство и отказавшись от участия в Парижском автосалоне.

Напомним, война в Иране и кризис в Китае заставили BMW резко снизить прогноз прибыли. Немецкий автомобильный концерн BMW значительно ухудшил свои финансовые прогнозы на 2026 год. Компания вынуждена идти на такие шаги из-за ускорения спада на ключевом для нее китайском рынке, а также из-за негативных последствий войны в Иране, взорвавшей потребительские настроения и спровоцировавшей рост цен на энергоносители.