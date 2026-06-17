Война в Иране и кризис в Китае заставили BMW резко снизить прогноз прибыли

Немецкий автомобильный концерн BMW существенно усугубил свои финансовые прогнозы на 2026 год. Компания вынуждена идти на такие шаги из-за ускорения спада на ключевом для нее китайском рынке, а также из-за негативных последствий войны в Иране, взорвавшей потребительские настроения и спровоцировавшей рост цен на энергоносители.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Ситуация вокруг немецкого премиумпроизводителя продемонстрировала, насколько европейский автомобильный сектор, который и так страдает от жесткой азиатской конкуренции и слабого спроса внутри Европы, остается уязвимым к глобальным геополитическим событиям.

После оглашения оговорки о прибылях акции BMW на торгах во Франкфурте упали на 6,6%.

Просмотр показателей и ускорение оптимизации

Из-за совокупности негативных факторов руководство BMW скорректировало ключевые финансовые ожидания:

Маржа и поставки: операционная маржа в ключевом автомобильном сегменте теперь ожидается от 1% до 3% вместо прогнозируемых ранее 4–6%. Также компания готовится к незначительному понижению общих объемов поставок авто по итогам года, хотя раньше планировала сохранить их на прошлогоднем уровне.

Падение прибыли: общая прибыль группы до налогообложения сократится "существенно" (по внутренней шкале BMW это означает падение показателя более чем на 15%), тогда как предыдущий прогноз предполагал лишь умеренное проседание.

Антикризисные меры: генеральный директор BMW Милан Неделькович заявил, что компания планирует существенно усилить и ускорить меры по урезанию расходов. Структуры и процессы внутри группы будут адаптированы к радикальным изменениям на рынке, что приведет к дополнительным единовременным затратам во втором полугодии 2026 года.

Китай остается крупнейшим рынком сбыта для немецкого автопрома, однако все ведущие бренды (Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz и BMW) ощущают на себе давление ценовой конкуренции в КНР. В компании сочли, что положительная динамика в США и Европе не способна компенсировать китайский спад.

К тому же влияние конфликта на Ближнем Востоке оказалось гораздо хуже, чем предполагали аналитики. Нестабильность в регионе привела к глобальному ухудшению покупательских настроений из-за общего ощущения нехватки безопасности в мире.

Напомним, прибыль BMW упала почти на четверть из-за американских пошлин и слабого спроса в Китае. По итогам первого квартала 2026 г. автопроизводитель зафиксировал снижение чистой прибыли на 23%, на что также существенно повлияли валютные колебания.