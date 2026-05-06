Прибуток BMW впав майже на чверть через американські мита та слабкий попит у Китаї

Німецький автовиробник BMW повідомив про зниження чистого прибутку на 23% за підсумками першого кварталу 2026 року. Основними факторами негативного впливу стали запроваджені США мита, ослаблення попиту на ринку Китаю та валютні коливання.

Чистий прибуток компанії за період з січня по березень склав 1,67 млрд євро ($1,96 млрд). Виручка групи скоротилася на 8,1% до 31 млрд євро, а загальні продажі автомобілів знизилися на 3,5% — до 565 780 одиниць.

Вплив тарифів та ситуація на ринках

Порівняння з минулим роком виявилося невтішним, оскільки у першому кварталі 2025 року мита президента США Дональда Трампа ще не почали діяти.

Ключові фактори впливу на результати:

Американські мита: компанія очікує, що торговельні обмеження США продовжать тиснути на фінансові показники протягом усього року, хоча й меншою мірою, ніж у 2025-му.

Проблеми в Китаї: падіння продажів у КНР, з яким наразі стикаються всі німецькі автовиробники, суттєво загальмувало загальні показники.

Позитив у Європі: сильний попит на європейському ринку не зміг повністю компенсувати падіння в інших регіонах, хоча компанія отримала рекордну кількість замовлень у Європі за всю свою історію.

Попри складні умови, BMW планує дотримуватися суворої фінансової дисципліни без запуску офіційної програми економії. Також у компанії готуються до зміни керівництва: 14 травня Мілан Неделькович замінить Олівера Ціпсе на посаді генерального директора.

