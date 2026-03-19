BMW презентував версію кросовера i3 із запасом ходу до 900 км

Німецький автовиробник BMW презентує повністю електричну версію 3-ї серії — модель i3, яка має стати ключовим елементом переходу бренду до електромобілів нового покоління. Презентація новинки відбудеться в Мюнхені.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

BMW i3 стане другим проєктом платформи Neue Klasse після запуску електричного кросовера BMW iX3.

Модель 3-ї серії, яка випускається з 1975 року, є найуспішнішою в лінійці BMW і традиційно асоціюється з динамічним керуванням і статусом. Нова електрична версія має відповідати цим очікуванням, водночас пропонуючи сучасні технології, зокрема покращений цифровий інтерфейс і швидшу зарядку.

За даними компанії, електромобіль зможе долати до 900 км на одному заряді, а за 10 хвилин швидкої зарядки отримувати запас ходу до 400 км. Виробництво моделі планують розпочати восени після модернізації заводу в Мюнхені.

Паралельно BMW представить оновлену версію 3-ї серії з м’яким гібридом, а також у перспективі — плагін-гібрид. Такий підхід дозволяє компанії зберігати гнучкість, пропонуючи клієнтам як електричні, так і традиційні варіанти.

Водночас стратегія несе ризики: у разі слабкого попиту на нові моделі виробничі потужності можуть бути недозавантажені. Попри це, BMW демонструє кращі результати в сегменті електромобілів, ніж Mercedes-Benz та Audi.

Новий електричний седан має конкурувати з лідерами ринку, зокрема Tesla та BYD.

До 2027 року BMW планує представити понад 40 нових і оновлених моделей на платформі Neue Klasse, інвестувавши в її розвиток понад 10 млрд євро. Компанія також відзначає високий попит на електричні моделі, зокрема iX3, виробництво якого вже працює у посиленому режимі.

