Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

BMW презентував версію кросовера i3 із запасом ходу до 900 км

BMW презентував версію кросовера i3 / Depositphotos

Німецький автовиробник BMW презентує повністю електричну версію 3-ї серії — модель i3, яка має стати ключовим елементом переходу бренду до електромобілів нового покоління. Презентація новинки відбудеться в Мюнхені. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

BMW i3 стане другим проєктом платформи Neue Klasse після запуску електричного кросовера BMW iX3.

Модель 3-ї серії, яка випускається з 1975 року, є найуспішнішою в лінійці BMW і традиційно асоціюється з динамічним керуванням і статусом. Нова електрична версія має відповідати цим очікуванням, водночас пропонуючи сучасні технології, зокрема покращений цифровий інтерфейс і швидшу зарядку.

За даними компанії, електромобіль зможе долати до 900 км на одному заряді, а за 10 хвилин швидкої зарядки отримувати запас ходу до 400 км. Виробництво моделі планують розпочати восени після модернізації заводу в Мюнхені.

Паралельно BMW представить оновлену версію 3-ї серії з м’яким гібридом, а також у перспективі — плагін-гібрид. Такий підхід дозволяє компанії зберігати гнучкість, пропонуючи клієнтам як електричні, так і традиційні варіанти.

Водночас стратегія несе ризики: у разі слабкого попиту на нові моделі виробничі потужності можуть бути недозавантажені. Попри це, BMW демонструє кращі результати в сегменті електромобілів, ніж Mercedes-Benz та Audi.

Новий електричний седан має конкурувати з лідерами ринку, зокрема Tesla та BYD.

До 2027 року BMW планує представити понад 40 нових і оновлених моделей на платформі Neue Klasse, інвестувавши в її розвиток понад 10 млрд євро. Компанія також відзначає високий попит на електричні моделі, зокрема iX3, виробництво якого вже працює у посиленому режимі.

Нагадаємо, нещодавно BMW оголосив про глобальне відкликання понад 575 000 автомобілів через потенційну пожежну небезпеку.

Автор:
Тетяна Гойденко