Ніхто не хоче бути першим: судновласники з обережністю ставляться до відкриття Ормузької протоки

танкер
Судновласники чекають гарантій безпеки в Ормузькій протоці / Вікіпедія

На заяву Ірану про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден світові нафтотрейдери та власники танкерів відреагували з обережністю через брак деталей щодо безпеки маршруту та наявність морських мін.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Сьогодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що прохід вільний за "скоординованим маршрутом". Президент США Дональд Трамп підтвердив відкриття шляху, попри американську блокаду іранських суден.

На тлі цих новин ціни на нафту та природний газ впали, а фондові ринки продемонстрували зростання. Проте дані Bloomberg свідчать, що судна не поспішають заходити в протоку. Судновласники порівнюють ситуацію з "першим пінгвіном, який має зійти з крижиниу", щоб перевірити безпеку води. Основні занепокоєння викликають можливі морські міни на традиційних маршрутах біля Оману, необхідність спеціального страхування та загроза відновлення блокади.

"Ринок поставиться до цього з обережним оптимізмом, а не з повною впевненістю. Хоча цей крок має допомогти відновити рух суден і полегшити тиск на потоки енергії, операційне середовище залишається дуже контрольованим і чутливим", – зазначив Фархад Патель, директор судноплавного агентства "Sharaf". За його словами, обмеження маршрутів та перевірки означають, що нормальні умови торгівлі ще не повернулися.

Зараз у Перській затоці на танкерах застрягли щонайменше 135 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів. Навіть за умови повної свободи навігації знадобляться тижні, щоб вантажі досягли пунктів призначення, та значний час для стабілізації видобутку в регіоні.

Ще одним питанням є страхування. Кілька власників заявили, що почнуть намагатися домовлятися про ціни, щоб покрити витрати на транзит, тоді як інші сказали, що ціни потрібно знизити, перш ніж вони спробують перетнути лінію.

Додатковим питанням залишається вимога Ірану щодо сплати "зборів" за транзит, яку раніше відхилила Міжнародна морська організація (ІМО).

Генеральний секретар ІМО Арсеніо Домінгес підкреслив: "Наразі ми перевіряємо нещодавню заяву щодо повного відкриття Ормузької протоки з точки зору дотримання свободи судноплавства та безпечного проходу". Подальша стабільність маршруту залежить від дотримання режиму припинення вогню в регіоні та дій США щодо блокади іранського флоту.

Нагадаємо, 17 квітня Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства на період дії режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем.

Автор:
Тетяна Ковальчук